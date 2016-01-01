  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الأقصى يستعيد مدربه السابق

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأقصى يستعيد مدربه السابق


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن المدرب الجديد لفريق الأقصى, خلفا للمستقيل إحميدان بربخ, استعدادا لمرحلة إياب دوري الدرجة الأولى.

وأكدت التقارير, أن عبد الله محمود سيتولى تدريب فريق الأقصى رسميا, عقب رحيله عن نظيره خدمات خانيونس قبل أيام قليلة.

وتناوب على تدريب الأقصى في الدور الأول, مدربان, إذ بدأ هاني المصدر المهمة منذ بداية المسابقة, قبل أن يتولى بربخ المسؤولية خلفا له, إلا أن الأخير انضم لاتحاد خانيونس مؤخرا.

يشار إلى أن الأقصى أنهى مرحلة ذهاب دوري الأولى في المركز العاشر برصيد 12 نقطة, بفارق الأهداف أمام نماء, علما أن محمود عمل مع الفريق في الموسم الماضي.

#نادي الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" تتساءل: تخيلوا لو أن ما حدث مع عائلة السواركة كان العكس؟

الجهاد يمتلك صواريخ متطورة.. ضابط بفرقة غزة يكشف عن هدف عملية اغتيال ابو العطا

الرياض توبخ تل ابيب: لا تتمتع بحسن النية

عدم تدخل "حماس" حكمة.. الهندي يحذر الاحتلال ويؤكد القسام والسرايا في تنسيق كبير وعالٍ

أسبوع حاسم بشأن مصير نتنياهو.. هل يطلب الحصانة؟

لهذا السبب.. كيبوتس في الغلاف يخليه المستوطنون ليلة الاثنين

يديعوت: الجهاد الاسلامي لم تقل كلمتها الأخيرة بالرد على إغتيال "أبو العطا"

الأخبار الرئيسية

الطيبي : قد تشن إسرائيل عدواناً على غزة ولا أستبعد العودة للاغتيالات

هارتس : الجهاد الاسلامي عبر عن كل الفلسطينيين وصواريخه الاخيرة افشلت مشروع فصل غزة عن الضفة

64012

حاخام يطالب بقصف المدنيين في غزة دون أي رأفة و رحمة

هذه هي التحديات التي تواجه الشاباك في تنفيذ الاغتيالات داخل غزة

كاتب إسرائيلي : الوضع بغزة قد يتدهور لحرب رابعة لهذه الأسباب