الأقصى يستعيد مدربه السابق

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن المدرب الجديد لفريق الأقصى, خلفا للمستقيل إحميدان بربخ, استعدادا لمرحلة إياب دوري الدرجة الأولى.

وأكدت التقارير, أن عبد الله محمود سيتولى تدريب فريق الأقصى رسميا, عقب رحيله عن نظيره خدمات خانيونس قبل أيام قليلة.

وتناوب على تدريب الأقصى في الدور الأول, مدربان, إذ بدأ هاني المصدر المهمة منذ بداية المسابقة, قبل أن يتولى بربخ المسؤولية خلفا له, إلا أن الأخير انضم لاتحاد خانيونس مؤخرا.

يشار إلى أن الأقصى أنهى مرحلة ذهاب دوري الأولى في المركز العاشر برصيد 12 نقطة, بفارق الأهداف أمام نماء, علما أن محمود عمل مع الفريق في الموسم الماضي.