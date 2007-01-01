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نجم ليفربول يُطالب بإجراءات حازمة تجاه العنصرية في بلاده

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم ليفربول يُطالب بإجراءات حازمة تجاه العنصرية في بلاده


وكالات / سما /

أعرب جيني فينالدوم، اللاعب الهولندي لنادي ليفربول الإنجليزي، عن غضبه من المشهد العنصري الذي كان ضحيته اللاعب أحمد مينديز موريرا خلال مُباراة في دوري الدرجة الثانية الهولندية، مُطالباً بإجراءات حازمة حيال من يثبت تورطه في توجيه إهانات عنصرية في الملاعب الهولندية.

وقال فينالدوم، في تصريحات لموقع جول، :”هذا صدمني بشكل شخصي، لم أتوقع أن يحدث شيئاً كهذا في هولندا، أنا فعلاً مصدوم”، وتابع :”هذا للأسف حدث، والطريقة التي يتحدث بها عن الحادثة حقاً صدمني”.

 

وطالب نجم وسط ليفربول بإجراءات حازمة ضد من يتصرف بهذه الطريقة، وقال :”لا يجب أن نسمح بذلك في هولندا”.

وتابع فينالدوم حديثه وقال إجابة منه على سؤال إذا ما تعرض لموقف شبيه ماذا ستكون ردة فعله، بالقول :”سأخرج من الملعب، بكل تأكيد، لن أقبل هذا” .

وكانت اللقطة المشار إليها قد حدثت خلال مباراة إكسلسيور ضد دن بوش، في دوري الدرجة الثانية الهولندي، وتعرض اللاعب لهتافات عنصرية من جمهور دن بوش، تفاعل معها بتسجيل هدف و الذهاب للاحتفال أمام المدرج الذي شهد تعالي الهتافات العنصرية ضده.

#ليفربول #جيني فينالدوم

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