حاخام يطالب بقصف المدنيين في غزة دون أي رأفة و رحمة

القدس المحتلة / سما /

طالب الحاخام المشهور صموئيل ألياهو الحكومة الإسرائيلية بضرب المدنيين والمراكز الحيوية في المدن الغزية بالصواريخ دون أي رأفة ورحمة.



ووفقا للقناة العبرية السابعة، أوضح الحاخام ألياهو أنه لا يجب أن تأخذنا أي رحمة ورأفة في قتل مواطني القطاع، مضيفا "الرحمة خلال الحرب تكون عواقبها وخيمة"، على حد تعبيره.



وشنت إسرائيل منذ فجر الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، عملية عسكرية على قطاع غزة، بدأتها باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته.



وأسفرت العملية العسكرية التي استمرت ليومين، عن استشهاد 32 فلسطينياً وإصابة 100 آخرين بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



ورداً على عملية اغتيال أبو العطا، أطلقت الفصائل الفلسطينية عشرات الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية، حيث أكد الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق 360 قذيفة صاروخية منذ فجر الثلاثاء من قطاع غزة.