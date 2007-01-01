ريال مدريد يستفسر عن هالاند واليونايتد الأقرب لضمه

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قد استفسر عن إمكانية ضم إيرلينج هالاند نجم فريق نادي ريد بول سالزبورج النمساوي والمتألق هذا الموسم بشكل غير عادي، ولكنه صُدم بالسعر المطلوب للتخلي عنه.

وتقدر القيمة السوقية للاعب البالغ من العمر 19 عاماً، 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لم يرضِ تطلعات ريال مدريد ولا برشلونة الإسباني، الذي استفسر هو الآخر عن ضم اللاعب.

ويعيش الدولي النرويجي حالة تهديفية مبهرة، حيث سجل 26 هدفاً في 18 مباراة رسمية هذا الموسم، بما فيهم هاتريك ضد جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا رغم مشاركته لمدة 70 دقيقة فقط.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد استفسر عن ضم هالاند، الذي يبدو مانشستر يونايتد الإنجليزي هو النادي الأقرب للظفر بخدماته بفضل المدرب النرويجي أولي جنار سولشاير.

الصحيفة ذائعة الصيت في إسبانيا أضافت أنه في حالة استمرار سولشاير على رأس العارضة الفنية للشياطين الحمر الصيف المقبل، فسوف يصبح هالاند هدفاً رئيسياً لأحمر مانشستر، وسوف يستغل النادي تدريب سولشاير للاعب عندما كان في نادي مولده.