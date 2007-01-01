ميسي ينقذ الأرجنتين أمام أوروغواي

وكالات / سما /

أنقذ نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، منتخب بلاده الأرجنتين من الخسارة أمام جاره أوروغواي بإدراكه التعادل 2-2 في الرمق الأخير من المباراة الودية التي جرت بينهما الاثنين.

وتقدم منتخب أوروغواي مرتين الأولى عبر مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي إدينسون كافاني (34) قبل أن يدرك مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرخيو أغويرو، التعادل للأرجنتين.

ثم منح لويس سواريز من برشلونة التقدم مجددا للأوروغواي (69)، قبل أن يعادل زميله في الفريق الكتالوني ليونيل ميسي النتيجة في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وكان ميسي سجل هدف المباراة الوحيد في مرمى الغريم التقليدي البرازيل في مباراة ودية أقيمت في الرياض الجمعة.

ولم يكن ميسي قد خاض قبل موقعة البرازيل أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في كوبا أميركا في 7 يوليو الماضي، وذلك بسبب إيقافه لمدة 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار على خلفية اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.