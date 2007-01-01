تعزية إسرائيلية بوفاة شقيق رئيس الإمارات

القدس المحتلة / سما /

قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعازي الى رئيس الامارات بوفاة شقيقه الشيخ سلطان بن زايد .

وقال حساب "اسرائيل في الخليج" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة: "نتقدم بتعازبنا إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بوفاة شقيقه الشيخ سلطان بن زايد داعين من الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته".



ويعرف الحساب نفسه، بأنه "الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج مكرس لتعزيز الحوار مع شعوب هذه الدول".



وكانت خارجية الإحتلال، أطلقت الحساب عام 2013 وبدأت بالتغريد فيه للتواصل مع دول ومغردي الخليج، لكن الحساب توقف عام 2014 لأسباب غير معروفة.



وعاد الحساب للتفعيل، في شباط/فبراير من العام الجاري، وينشط في متابعة كافة الأخبار والنشاطات والفعاليات التي تقام فيه الخليج، إضافة إلى تقديم تهان رسمية للدول الخليجية، في مناسباتها الرسمية باسم "إسرائيل".