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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا ويستدعي 7 آخرين من العيسوية

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وسلمت سبعة آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، وداهمت عدة منازل وفتشتها وروعت سكانها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: محمد ابراهيم عبيد، ومحمد مبتسم عبيد، ويزن بسام عبيد، ومحمد نائل عبيد، ومحمد وائل عبيد، والياس حسين عبيد، ومحمد وليد يوسف عبيد، وبشار ايمن عبيد، ومحمد عزيز عبيد، ورشدي بهائي عبيد، ونايف عصمت عبيد، ومحمود سعدي الرجبي، ومحمد اشرف ابو الحمص، واحمد هيثم محمود، واسماعيل سنقرط.

كما سلمت قوات الاحتلال، سبعة شبان بلاغات لمراجعة مخابراتها، وهم: معتصم حمزة عبيد، وحامد شفيق عبيد، ومحمد ايمن عبيد، ومحمد الفخوري، ومحمد هيثم محمود، ومحمد عوني عطية، وامين عمر حامد.

يذكر أن العيسوية تتعرض لحملة مسعورة من قبل سلطات الاحتلال، تتمثل في ملاحقة المواطنين والتجار وتنفيذ عمليات اقتحام واعتقال وهدم منازل ومنشآت.

 
#الاحتلال

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