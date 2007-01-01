جولات التصعيد مع غزة قد تفشل خطة "تنوفا" العسكرية

القدس المحتلة / سما /

ذكر المحلل العسكري في موقع "بازام" العبري، شاي ليفي، أن جولات التصعيد الأخير مع قطاع غزة بالإضافة إلى التوتر الأمني في الضفة، أدى إلى عرقلة خطة تدريبات الجيش الإسرائيلي؛ بسبب استنفار القوات بشكل متواصل.



ووفقا للموقع، فإن جولات التصعيد مع غزة ستؤثر سلبا على خطة "تنوفا" المتعددة السنوات التي قدمها رئيس الأركان، والتي تنص على زيادة فعالية الجيش البري من جانب قدراته على تشغيل النيران، حيث يحتاج تحقيق هذا الهدف تدريبات ومناورات مكثفة.

وأعرب ليفي عن شكوكه الكبيرة من إمكانية المصادقة على خطة "تنوفا" المتعددة السنوات في التاريخ المحدد في شهر يناير من العام المقبل 2020.