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الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في القدس و الخليل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في القدس و الخليل


القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل في محافظتي القدس والخليل.

ففي الخليل، هدمت قوات الاحتلال، منزلين في مخيم العروب، بحجة عدم الترخيص.

وقال خالد خنا، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وشرعت بهدم منزله ومنزل شقيقه نبيل، الواقعين في منطقة البص على اطراف المخيم، وتبلغ مساحة كل منهما 200 متر مربع.

وأضاف أن قرار الهدم صدر منذ اكثر من عام، وتم الاستئناف لدى المحكمة الاسرائيلية لكن دون جدوى.

وفي القدس، هدمت قوات الاحتلال، منزلا في جبل المكبر جنوب شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوات معززة من جيش الاحتلال، داهمت منطقة دير السنة في جبل المكبر، وهدمت منزلا يعود للمواطن فؤاد غروف من أريحا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة المحيطة بالمنزل المستهدف ومنعت المواطنين من التواجد في المكان.

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