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منصور: بدأنا مشاورات بمجلس الأمن للتصدي للقرار الأمريكي

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: بدأنا مشاورات بمجلس الأمن للتصدي للقرار الأمريكي


نيويورك / سما /

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور، إنه بدأ بمشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءاً بالعضو العربي في المجلس دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الاميركي غير القانوني، بشان المستوطنات.

وأضاف السفير منصور في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم الاربعاء المقبل، حول القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف الاميركي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع.

وبين انه بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين، الذي يدين ويرفض تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة غير القانونية بشأن الاستيطان الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

 
#رياض منصور #مجلس الامن #المستوطنات

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