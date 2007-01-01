الجبهة العربية: إعلان الخارجية الأميركية بخصوص المستوطنات لا يساوي الحبر الذي كتب فيه

رام الله / سما /

قالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن اعلان وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية اعتبار المستوطنات في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي هو إعلان لا يساوي الحبر الذي كتب فيه، فليست الادارة الأميركية هي التي تحدد قواعد القانون الدولي او تشرعن الاحتلال والاستيطان .

واضافت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، لها ردا على إعلان بومبيو ان الادارة الاميركية ومنذ بداية ولايتها تسعى الى القضاء على منظومة القانون الدولي والارادة الدولية وتسعى الى فرض ارادتها بديلا عنها، وهو ما بدا جليا من خلال كافة مواقف هذه الادارة ضد حقوق الشعب الفلسطيني والتي عبر العالم عن رفضه لها سواء بتصويته ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة للاحتلال او تصويته قبل ايام على تجديد تفويض الاونروا بالاجماع وبمعارضة دولة الاحتلال واميركا التي اختارت ان تكون في خانة العداء لحقوق الشعوب وكشفت عن وجهها الاستعماري القبيح باصطفافها مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الجبهة الى تصعيد المقاومة الشعبية ولجان مواجهة الاستيطان وتشكيل لجان حماية القرى والمدن وتكثيف فعالياتها ضد قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال والتصدي لانتهاكات الاحتلال اليومية بحق كل ما هو فلسطيني من حجر وشجر وبشر، مؤكدة ان الحراك الجماهيري ضد الاحتلال يؤكد للعالم أجمع ان الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة نضاله وانه لا يوجد قوة في الارض تحول بينه وبين حقوقه الثابتة والمشروعة.