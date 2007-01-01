المرشح للرئاسة الأميركية: المستوطنات غير قانونية

القدس المحتلة / سما /

أدان عضو مجلس الشيوخ الأميركي والمرشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز، اليوم الثلاثاء، إعلان الإدارة الأميركية بشأن قانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وقال ساندزر- كما نقلت عنه القناة العبرية السابعة- إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، متهمًا إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها تعمل على عزل الولايات المتحدة وتضر بالدبلوماسية السياسية.

كما أدانت إليزابيث وارن التي تنافس على منصب زعيم الحزب الديمقراطي، قرار إدارة ترامب، مؤكدةً أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تجعل السلام أكثر صعوبة.

وتعهدت بالعمل من أجل تغيير السياسة الحالية للإدارة الأميركية، والدعوة إلى حل الدولتين.