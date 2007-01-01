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نتنياهو يجري اتصالا بترامب ويشكره بشأن قرار إدارته حول المستوطنات

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يجري اتصالا بترامب ويشكره بشأن قرار إدارته حول المستوطنات


القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشكره على ما وصفه "بتصحيح الظلم التاريخي" بشأن المستوطنات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس أن الإدارة الأمريكية لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكًا للقانون الدولي، مدعيًا أن القرار يعزز فرص السلام.

وكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء على حسابه في موقع فيسبوك، أنه تحدث مع ترامب وشكره.

وادعى نتنياهو، "الشعب اليهودي لا يعيش على أراض ليست له لأن هذا هو وطننا منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام"، واعتبر أن القرار الأمريكي "لا يمنع المفاوضات مع الفلسطينيين.

وكان نتنياهو قال الليلة الماضية: "يمكن حل الخلافات بين إسرائيل وفلسطين من خلال عملية تفاوضية وليس من خلال أحكام قانونية دولية مرفوضة، إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات سلمية مع الفلسطينيين إلى جانب الحفاظ على الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية)"، على حد قوله.

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