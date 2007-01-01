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عضو كنيست : المستوطنات عقبة أمام السلام

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست : المستوطنات عقبة أمام السلام


القدس المحتلة / سما /

 قالت تمارا زاندبرغ عضو الكنيست الإسرائيلي، وزعيمة حزب ميرتس سابقًا، اليوم الثلاثاء، إن المستوطنات تشكل عقبة حقيقية أمام السلام مع الفلسطينيين وكذلك الدول العربية.

جاءت أقوال زاندبرغ في حديث لإذاعة كان العبرية تعقيبًا على إعلان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بأن المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي.

وقالت "هذا الصراع يكلفنا ثمنًا باهظًا، وقد حان الوقت للعمل من أجل إنهائه وللأبد"، معربةً عن أملها في أن يتم تشكيل حكومة تعمل على تغيير الاتجاه الحالي في "إسرائيل" من أجل إحلال السلام.

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