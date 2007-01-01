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كاتس حول أحداث سوريا: المعركة ضد إيران لا تزال مستمرة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس حول أحداث سوريا: المعركة ضد إيران لا تزال مستمرة


القدس المحتلة / سما /

قال يسرائيل كاتس وزير خارجية الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، أن المعركة ضد إيران وكافة الجهات الداعمة لها على كافة الجبهات الشمالية والجنوبية لا تزال مستمرة.

جاءت تصريحات كاتس في حديث لإذاعة كان العبرية تعقيبًا على الأحداث التي شهدتها المنطقة الشمالية فجر اليوم بإطلاق 4 صواريخ تصدت لها القبة الحديدية بعد قصف أهداف في دمشق.

وقال كاتس "نروج لسياسة إزالة التهديدات المحيطة بدولة (إسرائيل)، ونعمل باتباع هذه السياسة".

وبشأن الإعلان الأميركي حول المستوطنات، قال "هذه رسالة مهمة من الإدارة الأميركية، وهي تصحيح للظلم التاريخي بالاعتراف بعلاقة الشعب اليهودي بيهودا والسامرة".

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