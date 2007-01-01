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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة


رام الله / سما /

 اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 15 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة امنية.

واكدت ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الثلاثاء :
١. المحرر مجد عازم- نابلس
٢. بهاء جوابرة- مخيم العروب شمال الخليل
٣. الفتى يوسف أشرف حمود- مخيم العروب
٤. الفتى مازن جوابرة- مخيم العروب
ومن العيسوية شرق القدس المحتلة :
١. محمد ابراهيم عبيد
٢. محمد مبتسم عبيد
٣. يزن بسام عبيد
٤. محمد نائل عبيد
٥. محمد وائل عبيد
٦. إلياس حسين عبيد
٧. محمد وليد يوسف عبيد
٨. بشار ايمن عبيد
٩. محمد عزيز عبيد
١٠. رشدي بهائي عبيد
١١. نايف عصمت عبيد
١٢. محمود سعدي الرجبي
١٣. محمد أشرف أبو الحمص
١٤. أحمد هيثم محمود
١٥. إسماعيل سنقرط

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