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اطلاق صواريخ على الجولان المحتل و اسرائيل تقصف دمشق

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاق صواريخ على الجولان المحتل و اسرائيل تقصف دمشق


القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض 4 صواريخ من قبل القبة الحديدية أطلقت من منطقة سوريا نحو إسرائيل، مشيرا إلى عدم سقوط أي منها داخل الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي إنه "جرى تفعيل إنذارات في منطقة الجولان وتم اعتراض 4 صواريخ أطلقت من منطقة سوريا نحو إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء".

في سياق متصل أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات صباح اليوم الثلاثاء قرب مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية دمشق، في حين أكدت وكالة "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوب البلاد، وأسقطت عددا من الصواريخ، يرجح أنها إسرائيلية، في محيط مطار دمشق الدولي.

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