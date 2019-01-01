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التداعي الفوري لمؤتمر وطني شامل

دحلان : الرد على موقف "بومبيو" بالغاء اوسلو ووقف التعاون الامني مع واشنطن وتل أبيب

الإثنين 18 نوفمبر 2019 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان : الرد على موقف "بومبيو" بالغاء اوسلو ووقف التعاون الامني مع واشنطن وتل أبيب


ابو ظبي/سما/

  قال القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان ان تصريح وزير الخارجية الأمريكي جورج بومبيو حول المستعمرات الإسرائيلية إنقلاب جذري على المبدأ القانوني بعدم جواز الإستحواذ على أراضي الغير بالقوة None Acquisitions Territory By War وتحول خطير عن المواقف الأمريكية التقليدية من الطبيعة القانونية لأراضينا الفلسطينية المحتلة منذ الغزو الإسرائيلي في 5 حزيران 1967، ويأتي إستكمالا لما قام به الرئيس ترامب من إعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال.
واضاف دحلان في تصريحات له " انه بمثل هذه الإنتهاكات ومجمل المواقف تسعى الإدارة الأمريكية لتخليد الصراع ودوامة الدماء في منطقتنا ، وهي تطورات لا تواجه بالبيانات والمواقف الإعلامية" موضحا " لو كنا تصرفنا على نحو نوعي مختلف بعد إعلان ترامب لكان بومبيو فكر مليا قبل أن يلقي علينا بكلامه البشع ".

وتابع " أما وقد حدث ما حدث فإن من أولى واجبات كل القيادات الفلسطينية التداعي الفوري لمؤتمر وطني شامل يجسد موقفا وطنيا موحدا، وينهي كل الإلتزامات المترتبة على إتفاقيات أوسلو، وينهي خاصة كل أشكال التعاون الأمني بين أجهزة الأمن والمخابرات الفلسطينية مع نظيراتها الإسرائيلية والأمريكية لأن أستمرار ذلك التعاون الأمني عار ويلقي بالكثير من الشبهات على الجانب الفلسطيني".

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