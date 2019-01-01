سانت ريجيس أبوظبي يحقق أعلى معدلات الاشغال في عام 2019

ابو ظبي/سما/

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 في نوفمبر 2019: أعلن فندق سانت ريجيس أبوظبي، الوجهة الفاخرة المفضلة لدى العائلات ورجال الأعمال على حد سواء، اختتام الربع الثالث من هذا العام بمعدلات إشغال مرتفعة.

و أكد السيد مصطفى صقر، المدير العام لفندق سانت ريجيس أبوظبي، بأن العام الحالي هو العام الأكثر نجاحًا بالنسبة للفندق، سواء كان ذلك من ناحية الإيرادات أم معدلات الإشغال أم صافي الأرباح، فقد تمكن من تخطي كافة مؤشرات الأداء الرئيسية.

وذكر أن نجاح الفندق لم يقتصر على جانب رضى العملاء فحسب، بل تعدى ذلك إلى النمو المهني للموظفين. حيث حقق كافة أعضاء فريق عمل سانت ريجيس أبوظبي نموًا مهنيًا كبيرًا ضمن بيئة عمل صحية قوامها الاحترام المتبادل والتشجيع المستمر على منح الضيوف أفضل الخدمات وأكثرها حصرية.

ومضى السيد صقر قائلاً : "لقد تمكننا أنا وفريق العمل من تخطي كافة مؤشرات الأداء الرئيسية، الأمر الذي يبعث في نفوسنا البهجة والثقة الكافية لنستهل الربع الرابع والأخير من هذا العام بقوة ونشاط. ونعد ضيوفنا بأن يكون موسم الأعياد لدى سانت ريجيس أبوظبي حافلًا بالروعة والفخامة والفعاليات المناسبة للجميع، للعائلات والأحبة".

وأشاد صقر بجهود دائرة الثقافة والسياحة – ابوظبي والاتحاد للطيران بقوله: "تتمتع أبوظبي بديناميكية فريدة، ابتداءً من الدائرة الساعية إلى تعزيز العوامل الجاذبة للسياح، كالتجارب الذوقية المحلية، واستقطاب الطهاة العالميين المشهورين، وتنظيم الحفلات الموسيقية والفعاليات، وتقديم الأنشطة الترفيهية المتميزة. علاوةً على قيام شركة الإتحاد للطيران بزيادة رحلاتها المتوجهة إلى الأسواق الرئيسية ، الأمر الذي يجعل الإمارة أكثر استقطابًا للسياح تبعًا لسهولة الوصول إليها”.

وعزى النجاح الذي حققه الفندق إلى نجاح السياحة أبوظبي قائلًا: "تساهم المؤتمرات والمعارض والزيارات الرسمية في أبوظبي في استقطاب المزيد من رجال الأعمال والزوار، فمعرض آيدكس، وزيارة البابا، وفورميولا 1 غراند بري أبوظبي، والشراكات القيمة التي قمنا بعقدها، أثرت جميعها على معدلات الإشغال لدينا. إلى جانب تمتع الفندق بخدمات من فئة خمس نجوم ترتقي فعلًا بتجارب الضيوف والمسافرين" .

وأضاف " تحمل خدماتنا طابعًا شخصيًا يتمثل بخدمة الخادم الشخصي "بتلر" والتجارب الفريدة الأخرى التي نوفرها، كالتجارب الذوقية الحصرية الكفيلة بإرضاء كافة الأذواق، والخصوصية التي تتمتع بها مرافقنا الترفيهية. ولهذه الأسباب، تم تصنيفنا كأحد سلاسل الفنادق الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة. وسنظل دومًا ملتزمون بعهدنا بمنح ضيوفنا تجارب أصيلة وإقامة مترفة".

واختتم صقر حديثه بالقول: "نعمل باستمرار على تحسين تجارب سانت ريجيس أبوظبي وتطويرها. فقد قمنا مؤخرًا بإعادة تصميم بركة السباحة الرئيسية لدى نادي نيشن ريفيرا الشاطئي أحد وجهاتنا المميزة. يقف شعار سانت ريجيس أبوظبي شامخًا يعكس بفخر أهمية علامتنا التجارية من خلال خدماتنا الفريدة".

وقال انه مع اقتراب عام 2020، يتطلع فريق سانت ريجس أبوظبي إلى بدء العام الجديد بنجاح يفوق ما حققه من نتائج حطمت الأرقام القياسية لهذا العام.

تجدر الإشارة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به فندق سانت ريجيس أبوظبي في قلب العاصمة النابض بالحياة، حيث يبعد مسافة خمس دقائق عن أرقى العلامات التجارية وابرزها هيرميز، وكارتيير، ولانفان، وإتصاله المباشر مع من مركز غاليريا مول نيشن تاورز الذي يضم أكثر من 60 متجر فاخر، وسينما وطيف واسع من المطاعم المميزة. علاوةً على قربه من قصر الإمارات وقصر الوطن وأبراج الاتحاد وأدنوك ومنطقة البطين الراقية، وفندق إديشن ومارينا مول، الأمر الذي يسهل على الضيوف الوصول إلى وجهاتهم المفضلة.