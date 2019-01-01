  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات: يجب مساءلة الإدارة الأمريكية دوليا لشرعنتها الاستيطان

الإثنين 18 نوفمبر 2019 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: يجب مساءلة الإدارة الأمريكية دوليا لشرعنتها الاستيطان


رام الله /سما/

أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم عن استهجانه الشديد من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مؤكداً إن الإدارة الأمريكية تضع نفسها في صف غلاة المستوطنين وتدافع عن المصالح الإستيطانية الخاصة لبعض مسؤوليها.

ودعا عريقات مستشاري الإدارة الأمريكية الى مراجعة بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقال: " إن أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان بدءاً من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان المدنيين إلى الأرض المحتلة مروراً بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومؤخراً القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بحيثياته القانونية الموثقة تأكيداً لهذا الموقف الواضح الذي تتخذه أدوات القانون الدولي كافة إزاء الاستيطان والذي هو غير قابل للدحض أو الشك".

وأضاف: "إن الولات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحدٍ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسؤول وكعامل مقبول في حل الأزمات الدولية" .

وطالب المجتمع الدولي بالرد على هذه الإعلانات غير القانونية وأردف: "لأن هذا السلوك يشكل خطراً على الاستقرار الدولي فإن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي له، ومساءلة الإدارة الأمريكية على هذه الخروقات الفاضحة والمتواصلة للقانون والإجماع الدوليين وما يمكن أن تؤدي إليه من إشاعة الفوضى والاضطراب للعلاقات بين أمم العالم".

ولاحظ عريقات أن هذه السياسة الهوجاء باتت تلقى معارضة متزايدة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك داخل الولايات المتحدة من قبل جميع الحريصين على إحلال الأمن والاستقرار والسلام العالمي بما في ذلك سلام دائم وعادل في منطقتنا يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية في تجسيد سيادة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الأكثر قراءة اليوم

مراسل عسكري : هذا ما لم يعترف به الجيش خلال الجولة الأخيرة!

جنرالات إسرائيليون : غزة أهانتنا في هذه الجولة

«حماس» تشدد إجراءاتها على الحدود مع مصر

طائرة أردنية تُقل ميسي من السعودية إلى "إسرائيل" (شاهد)

تقرير الطب الشرعي يكذب وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

أسبوع حاسم بشأن مصير نتنياهو.. هل يطلب الحصانة؟

يديعوت: الجهاد الاسلامي لم تقل كلمتها الأخيرة بالرد على إغتيال "أبو العطا"

الأخبار الرئيسية

الرئاسة:اعلان واشنطن بان المستوطنات شرعية يهدد الامن والسلم الدوليين

مستوطنات

استعدادا لتخفيف موقفها من الاستيطان.. واشنطن: المستوطنات في الضفة "لا تخرق القانون الدولي"

الهندي

عدم تدخل "حماس" حكمة.. الهندي يحذر الاحتلال ويؤكد القسام والسرايا في تنسيق كبير وعالٍ

"هارتس" تتساءل: تخيلوا لو أن ما حدث مع عائلة السواركة كان العكس؟

هذا ما نريده من السلطة.. حماس توضح موقفها من تقديم "رسالة خطية" للرئيس بخصوص الانتخابات