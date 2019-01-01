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وزيرة الصحة تطالب الصليب الأحمر بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو دياك قبل فوات الأوان

الإثنين 18 نوفمبر 2019 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تطالب الصليب الأحمر بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو دياك قبل فوات الأوان


رام الله / سما /

طالبت وزيرة الصحة مي الكيلة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل للإفراج عن الأسير المريض سامي أبو دياك قبل فوات الأوان.

وشددت الكيلة، خلال اجتماع عاجل عقدته مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في مدينة القدس ديفيد كويسني، اليوم الاثنين، على ضرورة الإفراج الفوري عن الأسير أبو دياك، الذي يصارع الموت داخل سجون الاحتلال، بعيدا عن أهله.

وأكدت أن على اللجنة الدولية والمجتمع الدولي الضغط بشكل كبير لإجبار إسرائيل على الإفراج عن الأسير أبو دياك وبقية الأسرى المرضى.

كما جددت الوزيرة الكيلة التأكيد على طلبها السابق بالتدخل للسماح لطواقم طبية فلسطينية أو دولية للكشف عن الأسرى المرضى.

وفي السياق ذاته، استنكرت وزيرة الصحة انتهاك سلطات الاحتلال لجميع القوانين الدولية، مشيرة إلى إصابة الصحفي معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى نتيجة إطلاق جيش الاحتلال النار عليه الجمعة الماضية.

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