مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في ولاية أوكلاهوما

واشنطن/ وكالات/

قتُل 3 أشخاص على الأقل، مساء اليوم، الإثنين، في جريمة إطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأميركية، داخل مركز تجاري في مدينة أوكلاهوما الأميركية.

وذكرت محطة "فوكس 25" التلفزيونية أن حادث إطلاق النار وقع في مركز تسوق "وول مارت" في دنكان، على بعد نحو 75 ميلًا جنوبي "أوكلاهوما سيتي" عاصمة وأكبر مدن الولاية التي تحمل الاسم ذاته، وأشارت أنّ مطلق النار لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة وأن الشرطة تلاحقه، ولم يتضح على الفور إذا كان هناك أشخاص آخرون أصيبوا خلال الهجوم.



لكن محطة "كيه إس دبليو ايه" التلفزيونية التابعة لشبكة "إيه بي سي نيوز"، ذكرت أن فرق الإنقاذ والإسعاف وصلت إلى المتجر بعد تلقي تقارير عن إطلاق نار.



ونقلت عن مصادر أن إطلاق نار وقع خارج متجر "وول مارت"، فيما أكد عناصر إنفاذ القانون أن عدة أشخاص قتلوا، وأن مطلق النار من بينهم، دون تفاصيل إضافية.

يُذكر أن مجهولان، قد أطلقا النار، مساء أمس الأحد، على حضور في حفل منزلي في مدينة فرينسو وسط ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وبحسب الشرطة، فقد تسلل مسلحان مجهولان إلى حفل أقيم قبيل مباراة لكرة القدم، وأطلقوا النار على الحضور.

وقال المتحدث باسم شرطة فريزنو بيل دولي "وجدنا العديد من الأشخاص قتلى في الحديقة الخلفية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص قتلوا وأن ستّة آخرين أُصيبوا بجراح متفاوتة، ولم تعلن الشرطة عن عدد القتلى لكنها قالت إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.