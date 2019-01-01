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أبو سيف يدعو إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية ثقافية في القدس

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سيف يدعو إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية ثقافية في القدس


القدس المحتلة / سما /

 دعا وزير الثقافة عاطف أبو سيف، إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية ثقافية في القدس.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) سالم بن محمد المالك، في مبنى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، على هامش اجتماع وزراء الثقافة في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعرب أبو سيف عن شكره لمدير عام الإيسيسكو، على دور المنظمة في دعم المشاريع بالقدس، ووضعه في صورة الصعوبات التي يواجهها المقدسيون، وضرورة استمرارية دعمهم، وحث على الاهتمام بدعم الفرق والفنانين المقدسيين للمشاركة بالأيام الثقافية في الدول الإسلامية.

كما وضع أبو سيف، مدير عام الإيسيسكو في صورة ما يحصل بمدينة الخليل خاصة البلدة القديمة، من تهويد واستيطان، ما يتطلب بناء مركز ثقافي في الخليل.

وأعلن الاستعداد لتوفير قطعة الأرض لبناء المركز، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الفكرة سيخدم نحو مليون نسمة.

ووجه أبو سيف الدعوة لمدير عام "الإيسيسكو" لزيارة فلسطين والمشاركة في حفل اختتام القدس عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية.

بدوره، أكد مدير عام "الإيسيسكو" استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم لفلسطين، وتنفيذ الفعاليات الثقافية المختلفة فيها، خاصة ما يتعلق بدعم صمود المؤسسات الثقافية في القدس المحتلة.

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