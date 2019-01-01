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الرياض توبخ تل ابيب: لا تتمتع بحسن النية

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض توبخ تل ابيب: لا تتمتع بحسن النية


الرياض /سما/

وبخ المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، دولة إسرائيل لرفضها المشاركة في مؤتمر معني بإنشاء منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وقال المندوب السعودي، اليوم الاثنين: "كنا نأمل أن تستجيب جميع دول المنطقة لهذه الدعوة للمشاركة في المؤتمر. كنا نأمل ألا نرى أماكن فارغة في القاعة، ومع ذلك هذا يحدث الآن. لأن عدم تواجد الدولة النووية الوحيد في الشرق الأوسط لا يعني أنها تتمتع بحسن النية".

وأكد المعلمي على أن الرياض ترى أنه من الضروري إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل في جميع مناطق العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث نلاحظ عدم الاستقرار.

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