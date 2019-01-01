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لقاء قريب على مستوى الحركتين

عدم تدخل "حماس" حكمة.. الهندي يحذر الاحتلال ويؤكد القسام والسرايا في تنسيق كبير وعالٍ

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدم تدخل "حماس" حكمة.. الهندي يحذر الاحتلال ويؤكد القسام والسرايا في تنسيق كبير وعالٍ


غزة / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، اليوم الإثنين، أن غزة أثبتت قوتها رغم جراحها والظروف القاسية التي تمر بها، معتبراً عدم تدخل حركة "حماس" وجناحها العسكري "القسام" في المواجهة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي بـ"الحكمة".

وقال الهندي خلال لقاء متلفز، "ليس من الحكمة أن يدخل الجميع في الرد خاصة القسام حتى لا تتطور المسألة إلى حرب كبيرة وطويلة على غزة ".

واشر الى أن الرد على جريمة اغتيال بهاء أبو العطا ليس مطلوبًا من الجميع، مشدداً على أن غرفة العمليات المشتركة شكل مهم من أشكال الوحدة الوطنية.

ولفت الهندي إلى أن الشهيد أبو العطا القائد في سرايا القدس كان على تنسيق بشكل مستمر مع كتائب القسّام

وأضاف: هذه ليست معركة تحتاج أن يشارك الكل، هذا رد على عملية الاغتيال تقوم به السرايا وتتكفل بهذه المهمة، مؤكداً أن القسام في قلب المقاومة.

وأشار إلى أن القسام وسرايا القدس سيستمرون في تنسيق كبيرٍ وعالٍ، محذراً من أن "الاحتلال يحاول بث السموم.

وجدد التأكيد، على أن العلاقات بين حماس والجهاد لم تنقطع وهي أكبر مما يتصوره الاحتلال، كاشفاً عن لقاء سيعقد قريباً على مستوى القيادة الأولى للحركتين، وسيبحث كل الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتابع "المقاومة استطاعت أن تشل نصف دولة الاحتلال بشكل كامل وأن قوة الردع الإسرائيلية تآكلت بفعل ضرباتها"، منوهاً إلى أن "نتنياهو" فوجئ بحجم وسرعة الرد، وأرسل الوسطاء الأممين منذ اللحظة الأولى، وكذلك كانت اتصالات مكثفة مع الأمم المتحدة والمصريين في اليوم التالي؛ للتهدئة.

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