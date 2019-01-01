وقفة تضامنية مع الصحفي عمارنة والأسير أبو دياك وسط الخليل

الخليل / سما /

شارك عشرات المواطنين، مساء اليوم الاثنين، في وقفة تضامنية مع الزميل المصوّر الصحفي معاذ عمارنة، والأسير المريض سامي أبو دياك، على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

ونظم الوقفة، نادي الأسير، وتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة أهالي الأسرى بالتعاون مع نقابة الصحفيين.

وندد المتحدثون، خلال الوقفة التي شارك فيها عدد من جماعة ناطوري كارتا اليهودية الدولية، بجريمة استهداف الصحفي عمارنة، وطالبوا بالإفراج العاجل عن الأسير أبو دياك، مؤكدين أن استهداف عمارنة يندرج في إطار محاولة إسكات صوت الإعلامي الفلسطيني وطمس الحقيقة.

وشددوا على أهمية تدخل المؤسسات الحقوقية وأحرار العالم من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات بحق الأسرى والصحفيين، وجميع أبناء شعبنا.