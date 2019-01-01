الشعبية تدين إستهداف إسرائيل المستمر للمدنيين والصحفيين الفلسطينيين

غزة / سما/

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة في قطاع غزة إستهداف العدو الإسرائيلي المستمر للمدنيين، والصحفيين الفلسطينيين .

واستنكرت الجبهة، مجازر العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وتشير إلى أن هذه الجرائم المستمرة التي يرتكبها، تعكس العقلية الإرهابية للاحتلال الإسرائيلي ومحاربته لكل ما هو فلسطيني.

وأكد على أن محاولات العدو الإسرائيلي لتكميم أفواه الصحفيين الفلسطينيين، وطمس الرواية الحقيقية وتغليب روايته هي جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وأن شعبنا لن يتراجع في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

وطالبت المؤسسات الدولية و منظمات حقوق الانسان بالوقوف على إلتزامها بحق المدنيين والصحفيين الفلسطينيين وحمايتهم من جرائم العدو المتواصلة في طمس عين الحقيقة، والتي كانت آخرها استهداف عائلة السواركة واستهداف الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة خلال تغطيته لفعاليات مناصرة للقضية الفلسطينية، ومحاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائم الحرب المستمرة اتجاه شعبنا الفلسطيني.