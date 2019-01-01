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الجهاد يمتلك صواريخ متطورة.. ضابط بفرقة غزة يكشف عن هدف عملية اغتيال ابو العطا

الإثنين 18 نوفمبر 2019 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد يمتلك صواريخ متطورة.. ضابط بفرقة غزة يكشف عن هدف عملية اغتيال ابو العطا


القدس المحتلة / سما /

 أقر ليرون باتيتو قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، بأن الجهاد الإسلامي تمتلك قدرات عسكرية أكبر من تلك التي أظهرها خلال جولة القتال.

وقال باتيتو خلال لقاء مع رؤساء المجالس المحلية لمجمع مستوطنات أشكول: إن الجهاد الإسلامي عززت قوتها العسكرية، وتمتلك صواريخ كبيرة ضربت بعضها غلاف القطاع.

وأضاف: "الصواريخ الكبيرة التي ضربت بعض المناطق نعرف عنها جيدًا، ونحن مستعدون لها ونعرف أن الجهاد الإسلامي يمتلك صواريخ أكبر منها".

وأشار إلى أن عملية القضاء على بهاء أبو العطا، القيادي في الجهاد الإسلامي، كان الهدف منها إحباط مخططه لتنفيذ "أنشطة إرهابية"، مدعيًا أنه تم ضرب أهداف الجهاد بقوة خلال الجولة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، قال نير دفوري المراسل العسكري لقناة 12 العبرية إن تصريحات باتيتو تشير إلى إطلاق الجهاد الإسلامي صاروخ ثقيل من نوع بركان والذي يصل إلى 4 كم، ويحمل رأس متفجر بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات، مشيرًا إلى أن الصاروخ سقط في أشكول نفسها وأحدث حفرة كبيرة.

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