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لهذا السبب.. كيبوتس في الغلاف يخليه المستوطنون الليلة

الإثنين 18 نوفمبر 2019 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. كيبوتس في الغلاف يخليه المستوطنون الليلة


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية"، مساء اليوم الاثنين، النقاب عن مغادرة المستوطنين لأحد الكيبوتسات المقامة في غلاف غزة الليلة.

ووفقاً للمراسل العسكري في يديعوت "متان تسوري"، كيبوتس "أوهنير" سيكون مهجوراً الليلة، حيث سيذهب الجميع لتشجيع ميسي، عشية مواجهة الأوروغواي في مباراة ودية تقام اليوم الإثنين في تل أبيب.

وأوضح المراسل الإسرائيلي، أن 150 مستوطناً من الكيبوتس اشتروا 150 بطاقة حضور للمباراة والجميع متحمس لها.

يذكر أن منتخب الأرجنتين لكرة القدم وقائده نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، وصل إلى إسرائيل مساء أمس الأحد.

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