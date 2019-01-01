قلقيلية: فعالية تضامنية مع الصحفي معاذ عمارنة

قلقيلية / سما /

نظمت مديرية التربية والتعليم وحركة فتح اقليم محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية مع الصحفي معاذ عمارنة.

جاء ذلك خلال مهرجان نظمته مديرية التربية والاقليم بعنوان مهرجان "الوفاء والاستقلال"، في مدرسة بنات جيوس الثانوية شرق قلقيلية، وشارك فيه عدد من المؤسسات والطلبة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وصور الصحفي معاذ عمارنة، كما وضعوا غطاء على العين.

وقال نائب محافظ قلقيلية حسام ابو حمدة في كلمته: إن الاحتلال يتعمد ملاحقة الصحفيين، واستهدافهم لاخفاء جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ويظهرها الصحفي الفلسطيني بوسائله الصحفية المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة.

واكد أن هذه الاجراءات لن ترهب الصحفيين عن اداء واجبهم الوطني في ايصال الرسالة ونشر الحقيقة.

بدوره، طالب مدير عام التربية والتعليم في محافظة قلقيلية صالح ياسين، المجتمع الدولي بضرورة الالتفاف والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، بكافة فئاته بمن فيهم الصحفيون، في التصدي للاحتلال الغاشم، الذي يسعى الى سلب الارض وتهجير الشعب الفلسطيني.

وقال أمين سر اقليم حركة فتح/قلقيلية، محمود ولويل: إن هذه الوقفة اقل ما يمكن تقديمه للصحفيين في ظل ما يواجهونه من تحديات بالميدان لايصال صوت الشعب الفلسطيني في الثبات على الارض.