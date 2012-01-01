"التربية" و"الاتصالات" تتفقان على رفع سرعة الانترنت في المدارس

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم ومجموعة الاتصالات مرحلةً جديدةً من برنامج "أبجد نت"، والذي يهدف لربط المدارس الحكومية بشبكة الانترنت وتطوير المحتوى الالكتروني التعليمي فيها، وذلك بموجب اتفاقية المرحلة الثانية التي وقّعها وزير التربية والتعليم مروان عورتاني والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين.

وأعلن عورتاني عن زيادة سرعة الانترنت في المدارس لـ 16 ميجا كحد أدنى، وذلك لتمكين المدارس من الاستخدام الأنجع لنظام الإدارة المدرسية الالكتروني من جهة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والموارد المعرفية الرقمية في عملية التعليم والتعلم من جهة أخرى.

واشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه ذلك في الانتقال من التعليم إلى التعلّم، وجعل البيئة العلمية أكثر تحفيزاً وتفريداً واستجابة.

من جهته، أشار العكر إلى أن "أبجد نت" من أهم البرامج التنموية التي تنفذها مجموعة الاتصالات منذ إطلاق البرنامج عام 2012، ليبلغ عدد المدارس التي تم ربطها بالانترنت 1914 مدرسة حتى اللحظة، وبما يعد تتويجاً للمراحل السابقة.

ونوه إلى أن التعليم الالكتروني يخلق جواً تفاعلياً بين الطلبة والمعلمين والمجتمع داخل وخارج الغرف الصفية.