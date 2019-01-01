أريحا: إطلاق مبادرة "شركاء في مواجهة العنف"

أريحا /سما/

أطلقت شرطة محافظة أريحا والأغوار اليوم الاثنين، مبادرة بعنوان "شركاء في مواجهة العنف" تحت شعار "العنف يولد العنف"، برعاية مدير عام الشرطة حازم عطا الله، وبحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل.

وقال أبو العسل إن إطلاق مثل هذه المبادرة وبمشاركة معظم مؤسسات المجتمع المحلي الرسمي والشعبي تسهم في علاج ومواجهة هذه الظاهر وتطويقها قبل تفاقهما.

ونوّه المحافظ إلى أن "ظاهرة العنف في المجتمع، والتي بدأت تنتشر بشكل مقلق وبحاجة إلى تضافر الجهود للحد منها".

بدوره، أوضح مدير شرطة المحافظة ثابت السعدي أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام الشرطة وحرصها على نشر الأمن والأمان والسلم الأهلي وسيادة القانون.

وأشار إلى أن المبادرة ستشمل حملة توعية لمواجهة العنف بكل أشكاله، سواء داخل الأسرة أو التنمر أو العنف المبني على النوع الاجتماعي وغيره، وأن هذه المبادرة ستتواصل حتى نهاية العام الحالي.