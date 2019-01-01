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القيادي عدنان يحذر من تدهور حالة الاسير سامي ابو دياك الصحية داخل سجون الاحتلال

الإثنين 18 نوفمبر 2019 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادي عدنان يحذر من تدهور حالة الاسير سامي ابو دياك الصحية داخل سجون الاحتلال


جنين / سما /

حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان، اليوم الاثنين، من تدهور صحة الأسير سامي أبو دياك للغاية، بسبب سياسة إهمال الطبي المتبع من قبل الاحتلال " الإسرائيلي".

وقال عدنان، في وقفة تضامنية مع الأسير امام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مدينة جنين، "إنّ الاسير سامي تدهور صحته يومًا بعد يوم حتى أصبح ما بين الشهادة لحظات".

وأضاف أنه يوجد العشرات من الاسرى المرضى الذين يعانون من امراض مزمنة يقبعون خلف سجون الاحتلال، مهددين بالموت في أي وقت، في ظل تعنت الاحتلال من تقديم العلاج لهم.

وطالب عدنان بزيادة الدعم والمساندة للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، داعيًا المؤسسات الدولية والمعنية في الضغط على الاحتلال في الافراج عنه.

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