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ليبرمان: "لن ننضم إلى حكومة يمين ضيقة".. والمعسكر الديمقراطي يضع شروطه

الإثنين 18 نوفمبر 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: "لن ننضم إلى حكومة يمين ضيقة".. والمعسكر الديمقراطي يضع شروطه


القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر في كتلة اليمين المؤلفة من 55 عضوًا، صباح الاثنين إن "المتدينين (الحريديم) مستعدون للنظر في خطوات متتالية نحو ليبرمان ومطالبه، هم ليسوا خائفين من اجراء انتخابات ثالثة، لكنهم في نفس الوقت يفضلون تشكيل حكومة يمين، تشمل حزب ’يسرائيل بيتينو’، بدلًا من التوجه لانتخابات ثالثة". وذلك وفقا لصحيفة "معاريف" العبرية.

وأضافت الصحيفة أن "رئيس حزب ’يسرائيل بيتينو’، أفيغدور ليبرمان، أجرى سلسلة من الاجتماعات السياسية الليلة الماضية مع ممثلي أحزاب اليمين واليسار. وقال لمقربيه أن ثمة ما يدعو الى التفاؤل ولكن بحذر". وسيجتمع اليوم الإثنين، ليبرمان مع زعيم تحالف ’الليكود’ بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف ’أزرق أبيض’ بيني غانتس، وبعد ذلك مع طاقم مفاوضات الحزبين.

وبدوره، قال عوديد فورير، عضو في حزب "يسرائيل بيتينو" مع أعضاء الحزب إنه "لا توجد أية امكانية لانضمام الحزب إلى حكومة نتنياهو الضيقة مع الحريديم ومع سموتريش (رئيس حزب هإيحود هليئومي) وعمير بيرتس (رئيس تحالف العمل- جيشير)".

المعسكر الديمقراطي: لن ندعم حكومة أقلية إذا لم نكن جزءًا منها

وقال مسؤولون في المعسكر الديمقراطي الذي يعتبر اليسار الإسرائيلي، والذي يضم حزب ميرتس وايهود باراك وغيره، انه لن يسمحوا باستبعاد اليسار وانهم لن يصوتوا لصالح أي حكومة أقلية تتشكل دون ان يكون المعسكر الديمقراطي جزءاً منها.

ويعتبر هذا الموقف عقبة جديدة امام تحالف "أزرق أبيض" نحو تشكيل الحكومة الجديدة وهي المهلة الممنوحة لغانتس والتي تنقضي بعد أقل من يومين.

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