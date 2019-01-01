غنام: عين الحقيقة لن تقلع وكلنا يد واحدة نصرة لمعاذ والصحفيين

رام الله / سما /

قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إن الاحتلال لن ينجح في قلع عين الحقيقة رغم جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا عامة والصحفيين خاصة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده يدا واحدة نصرة لمعاذ ولكل صحفي يفضح جرائم الاحتلال.

وشددت غنام خلال مشاركتها في عدة فعاليات اليوم الاثنين، على أن صوت الحق سيعلو على صوت الباطل، مطالبة الجهات الدولية والحقوقية بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينين الذين يقفون تحت خط النار لنقل معاناة شعبنا، ومحاسبة المعتدين عليهم وملاحقتهم في المحافل الدولية.

وبينت، أن فقدان الصحفي عمارنة لعينه ما هي الا حلقة من حلقات الاستهداف المباشر والمتعمد للصحفيين ولكل ما هو فلسطيني، بهدف تكميم الأفواه ومنع وصول الرواية الفلسطينية لعقول وقلوب شعوب العالم.

وأثنت غنام على دور الصحفيين وجميع الطواقم العاملة في الميدان، لافتة الى أن عين معاذ لن تنطفىء وستبقى لعنتها تطارد جرائم وممارسات الاحتلال في كل بقعة من أرضنا .