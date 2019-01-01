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قلقيلية: فعالية لزراعة أشجار في شارع القدس المفتوحة

الإثنين 18 نوفمبر 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

نظم المنتدى النسوي البيئي في قلقيلية، اليوم الاثنين، فعالية لزراعة أشجار وتزيين لشارع جامعة القدس المفتوحة، واختياره كشارع صديق للبيئة.

وأكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة أهمية التعاون بين جميع المؤسسات للحفاظ على البيئة التي يعتبر الاحتلال السبب الرئيسي في تدميرها.

من جانبها، أشارت رئيسة المنتدى النسوي البيئي "نهاية عفانة" لأهمية الشراكة الحقيقية بين المؤسسات والتي تبدع في تنفيذ مبادرات خلاقة، ومنها اختيار شارع الجامعة كشارع صديق للبيئة، واعدة بتزويد الشارع بخلايا شمسية ليكون مثالا للشارع الصديق للبيئة.

بدوره، بيّن مدير جامعة القدس المفتوحة فرع قلقيلية نور الأقرع أن "الجامعة دائما هي حاضنة للأنشطة والمبادرات والابداعات، وستبقى الحضن الواسع والقلب الكبير لكافة المؤسسات والشراكات".

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