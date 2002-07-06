هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل زوجة الأسير رمضان مشاهرة وشقيقه خلال زيارته

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ظهر اليوم الاثنين، زوجة الأسير المقدسي رمضان عيد مشاهرة وشقيقه، خلال زيارتهما له في سجن هداريم، دون معرفة السبب.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير مشاهرة (43عاماً) من سكان جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، معتقل منذ 6/7/2002، وكان قد تعرض في بداية الاعتقال لتحقيقٍ قاسٍ وطويل استمر لأكثر من أربعة أشهر، خلال احتجازه في معتقل المسكوبية وقام الاحتلال باعتقال شقيقه فهمي بعد شهرين من اعتقاله، بتاريخ 4/9/2002.

وبينت أن محاكم الاحتلال أصدرت بعد عدة أعوام بحق رمضان مشاهرة وشقيقه حكماً بالسجن المؤبد المكرر 20 مرة، وقامت سلطات الاحتلال بهدم منزل عائلته بعد اعتقاله.