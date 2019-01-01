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عرنكي يبحث مع السفير المصري تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين 18 نوفمبر 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التنمية البشرية فيصل عرنكي مع سفير جمهورية مصر لدى دولة فلسطين عصام عاشور، اليوم الاثنين، في مقر منظمة التحرير بمدينة رام الله، تعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار عرنكي إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، مثمنا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين، ودورها في الوقوف بجانب قضيتنا العادلة.

وعرض عرنكي ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي على المصور معاذ عمارنة.

من جانبه، أكد عاشور عمق العلاقات بين مصر وفلسطين، والرغبة الصادقة في ترجمة الاهتمامات المصرية في القضية الفلسطينية، ودعم مصر للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.

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