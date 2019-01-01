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وزير الحكم المحلي يبحث مع ممثل أستراليا تعزيز التعاون

الإثنين 18 نوفمبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي يبحث مع ممثل أستراليا تعزيز التعاون


رام الله / سما /

 بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الاثنين، وممثل استراليا لدى فلسطين مارك بايلي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الصالح خلال استقباله السفير الأسترالي بمقر الوزارة في البيرة، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، داعياً استراليا إلى تعزيز المواقف الإيجابية والبناءة تجاه الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه، وتم بحث العديد من المواضيع الخاصة بقطاع الحكم المحلي، وآفاق التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة.

ودعا الحكومة الاسترالية إلى تقديم مساعدات مالية لقطاع الحكم المحلي، مشيرا إلى العمل من أجل فتح آفاق التعاون في المجالات المشتركة وإعطاء الفرصة للهيئات المحلية لإيجاد علاقات توأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية والاسترالية على حد سواء.

بدوره، أعرب بايلي عن سعادته لهذا اللقاء وحسن الاستقبال من قبل وزير الحكم المحلي، معرباً عن استعداد بلاده إلى ديمومة العمل المشترك وتعزيزه.

كما بحث الطرفان ترتيبات زيارة وزير الحكم المحلي إلى استراليا التي ستتم خلال هذا الأسبوع للإطلاع على تجربتهم في قطاع الحكم المحلي وتعزيز التعاون المشترك.

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