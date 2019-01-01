بري:"لبنان أشبه بسفينة تيتنانيك إن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها"!

بيروت /سما/

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة.

ونقلت صحيفة الجمهورية عن نبيه بري قوله يوم الاثنين، إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البلاد.

ونسبت الصحيفة إلى بري رئيس حركة "أمل"، حليف حزب الله، قوله إن جهود تشكيل حكومة جديدة تمر بحالة "جمود تام في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة".

ونقلت صحيفة الجمهورية عن بري قوله، إنه ما زال يأمل في أن يوافق الحريري على تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف "البلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها".

وكانت صحيفة النهار نقلت عن بري تشبيهه لوضع الشعب اللبناني بركاب السفينة الغارقة تيتانيك.

ورفض بعض المحتجين ترشيح الصفدي، وهو رجل أعمال ونائب سابق من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية، قائلين إنه جزء من النخبة الحاكمة الذين يطالبون بإزاحتها عن المشهد.

ويعاني لبنان من دين عام ثقيل وركود اقتصادي وسقط في هوة الاضطرابات السياسية منذ أن بدأت احتجاجات على النخبة الحاكمة قبل شهر مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري يوم 29 أكتوبر تشرسن الأول.

وأغلقت البنوك أبوابها منذ بدء الاحتجاجات تقريبا وأعلنت يوم الأحد إجراءات مؤقتة من بينها تحديد سقف أسبوعي للسحب بألف دولار أمريكي والسماح فقط بأن تكون التحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة.

وانتكست جهود تشكيل حكومة جديدة مطلع الأسبوع عندما أعلن وزير المالية السابق محمد الصفدي انسحابه من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة مما أثار اتهامات متبادلة.