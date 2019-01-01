حملة المقاطعة تستنكر إقامة مباراة الأرجنتين والأورغواي بالأراضي المحتلة

غزة / سما /

أعربت حملة المقاطعة - فلسطين، اليوم الاثنين، عن رفضها واستنكارها لإقامة مباراة كرة قدم ودية بين الأرجنتين والأورغواي على استاد "بلومفيلد"في تل ابيب.

وقالت الحملة في بيان لها، إن "دولة الاحتلال تحاول من خلال هذه المباراة التغطية على جرائمها ومجازرها المتتالية بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها قتل 34 فلسطينيًا واصابة أكثر من مئة أغلبهم من الأطفال والنساء خلال عدوانها الأسبوع الماضي على قطاع غزة".

وأضافت إن "إقامة هذه المباراة على الأراضي الفلسطينية المحتلة حتمًا ستكلف كلا الفريقين من سمعتهما الرياضية والأخلاقية وخسارة مشجعيهم من جميع دول العالم المحبة للعدل والسلام، فهم بذلك يساهمون في لفت الانظار عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي وتجميل صورته البغيضة، مخالفين بذلك المعايير والمبادئ الدولية".

وطالبت الحملة بضرورة إلغاء إقامة المباراة، أو تغيير مكانها على الأقل لما في ذلك مصلحة لاستقرار جميع الشعوب.

كما استنكرت قيام شركة "الأردنية للطيران" بنقل الفريق الأرجنتيني إلى دولة الاحتلال لتمكينه من المشاركة بالمباراة.

واعتبرت الحملة أن الشركة الأردنية للطيران بهذه الفعلة يجعلها شريكة في التغطية على جرائم المحتل بحق الشعب الفلسطيني.