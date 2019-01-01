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أسبوع حاسم بشأن مصير نتنياهو.. هل يطلب الحصانة؟

الإثنين 18 نوفمبر 2019 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسبوع حاسم بشأن مصير نتنياهو.. هل يطلب الحصانة؟


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، أن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا فيما يتعلّق بالمصير السياسي لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، بعد أن يتسلم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت ملفات التحقيق الخاصة به.

وبحسب الصحيفة، فإن ماندلبليت سيتسلم مطلع الأسبوع المقبل نتائج التحقيق في الملفات المتهم فيها نتنياهو، وقد يتخذ قراره حينها بشأن توجيه لائحة اتهام من عدمه.

وأوضحت الصحيفة، أن ماندلبليت سينقل القرار لنتنياهو ومحاميه ورئيس الكنيست، قبل تسليم الملفات للمحكمة، مرجحةً أن يطلب نتنياهو الحصانة رغم عدم وجود لجنة تناقش ذلك لعدم تشكيلها في الكنيست بسبب الوضع السياسي الحالي في إسرائيل.

ومن المرجّح -بحسب الصحيفة- أن يتم تشكيل هذه اللجنة في حال شُكّلت حكومة إسرائيلية قريبًا، وهو ما سيمنح نتنياهو 30 يومًا قبل مقاضاته، لكن في حال تقرر إجراء انتخابات جديدة فإن نتنياهو سيحظى بستة أشهر لحين اتخاذ قرار بشأنه.

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