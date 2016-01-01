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ماني يتحدث مجددا عن صلاح: "أنا محظوظ جدا"

الإثنين 18 نوفمبر 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماني يتحدث مجددا عن صلاح: "أنا محظوظ جدا"


وكالات / سما /

مرة أخرى يتكرر الحديث عن العلاقة التي تربط نجوم ليفربول، وتحديدا الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، وذلك بعد أسابيع من مشاهد مثيرة للجدل اعتبرها البعض تؤكد وجود ما يشبه الصراعات الداخلية في صفوف الفريق.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 12 جولة بفارق 8 نقط عن أقرب منافسيه، ويبدو "الريدز" قادرين على تحقيق "الحلم" هذه المرة والتتويج بلقب البريميرليغ الغائب منذ 30 عاما.

لكن أحلام التتويج عكرها قبل أسابيع مشهد بات شهيرا بين النجمين الأفريقيين لليفربول شغلا عشاق كرة القدم، بسبب ما اعتبره البعض أنانية محمد صلاح، وعدم تمريره للكرة لزميله السنغالي في مواقف عدة.

سلوك أشعل غاضب ساديو ماني عند تبديله في مباراة بيرنلي في الجولة الرابعة، وأثار علامات استفهام واسعة وردود أفعال عدة، قبل أن "تبرد" الأمور بتصريحات عدة، وفيديو "كوميدي" يظهر عناق اللاعبين نشره صلاح، اعتبره كثيرون فصل الختام في المشكلة.

الهدوء الظاهري أكدته مجددا تصريحات لماني اعتبر نفسه خلالها محظوظا لأنه يلعب بفريق يضم صلاح ومعهما البرازيلي فيرمينو، حيث يشكل الثلاثة قوة ضاربة لفريق المدرب يورغن كلوب.

ووصل البرازيلي فيرمينو وماني أولا إلى ملعب "أنفيلد" في صيف 2016، قبل أن يتبعهما صلاح بعد عام واحد.

وقال ماني في تصريحات نقلها موقع "غول": أنا شخصياً أعتقد أنني محظوظ جدًا للعب بجانب هؤلاء اللاعبين الكبار".

"كل لاعب يلعب بجانبهما سيستمتع بهما لأنهما لاعبان جيدان للغاية ويجعلان كل شيء سهلاً.. لذلك أنا أستمتع باللعب معهما".

"نحن جميعًا من بلدان مختلفة ونتحدث بلغات مختلفة، ولكنني أعتقد أن كرة القدم لغة واحدة، وهي عالمية، بحيث يمكن للجميع التحدث بها. إنه نفس الشيء مع مو (صلاح) وبوبي (فيرمينو) وأنا نفسي".

أما عن المدرب يورغن كلوب فقد قال ماني: "سيكون صعبا وصف مدى نجاحه مع ليفربول.. يمكن للجميع رؤية ما قدمه لهذا النادي ولهذه المدينة والكفاءة التي يتمتع بها كمدير فني".

وتابع: "يقول دائمًا الكلمات الصحيحة والأشياء الصحيحة لإدارة فريقه، وخاصة معرفة كيفية التعامل مع فريقه. كنت دائماً أثق في تأثيره على الفريق..".

#ساديو ماني #محمد صلاح

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