الفدائي يصل طشقند استعداداً لملاقاة أوزبكستان

رام الله / سما /

وصل وفد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى العاصمة الأوزبكية طشقند استعداداً لملاقاة منتخب أوزبكستان، يوم الثلاثاء القادم في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

وتعد مواجهة الفدائي أمام أوزبكستان هي الفرصة الأخيرة من أجل التمسك بآماله المنافسة للصعود للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، خاصة وأنه يدخل اللقاء وفي رصيده 4 نقاط حيث يحتل المركز الرابع، فيما يملك منتخب أوزبكستان 6 نقاط في المركز الثاني.

وخاض الفدائي تدريباته بعد وصوله إلى طشقند بساعات قادماً إليها من العاصمة البحرينية المنامة، التي واجه فيها منتخب اليمن في الجولة الأخيرة والتي انتهت بفوز المنتخب اليمني بهدف دون رد للوطني.

ويسعى الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني للمنتخب الوطني لإخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة بعد الخسارة أمام اليمن، حيث سبق المران بعد التدريبات الترفيهية للتخفيف من الضغوط الملقاة على عاتق اللاعبين.

وفي نفس السياق التحق الثنائي تامر صيام والحارس عمر قدورة بالتدريبات، حيث غاب صيام عن مباراة اليمن بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقتين صفراوتين، فيما جاء استدعاء قدورة نظراً لإصابة الحارس رامي حمادة في التدريبات.

ويفتقد الفدائي للاعبه محمود أبو وردة بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة اليمن, إلا أنه شارك مع الوطني في التدريبات.