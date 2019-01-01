  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خالد: نتنياهو يتحمل مسؤولية التحريض على قادة القائمة المشتركة

الإثنين 18 نوفمبر 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المسكون بالعنصرية ، وحملة التحريض التي يواصلها ضد القائمة العربية المشتركة في الكنيست الاسرائيلي وقياداتها، والتي تنكر على المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل حقهم في المواطنة في أرض الآباء والأجداد وحقهم في المشاركة السياسية وفي الدفاع عن مصالح الجمهور العربي الفلسطيني في دولة يدعي نتنياهو نفسه أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط والمنطقة وحمله مسؤولية ما يترتب على هذا التحريض من خطر حقيقي يتهدد حياة المواطنين وقياداتهم السياسية.

جاء ذلك على خلفية سلسلة تصريحات والتي اعتاد بنيامين نتنياهو إطلاقها في سياق تنافسه مع بيني غانتس على تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة وفي غير هذا السياق كذلك، والتي كان آخرها ادعاء نتنياهو ان تشكيل ما يسميه حكومة أقلية بدعم القائمة المشتركة خطر عظيم على دولة اسرائيل وبأن طلب الإذن من أحمد الطيبي وأيمن عوده لتنفيذ عمليات قصف ضد الفلسطينيين هنا أو هناك عار على الديمقراطية في اسرائيل .

وذكر خالد بسلسة المواقف التي اعتاد نتنياهو إطلاقها في منتصف تسعينات القرن الماضي وما ترتب عليها من موجة تصرف عنصري كان رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق اسحق رابين أحد ضحاياها.

وأكد في الوقت نفسه أن قادة القائمة المشتركة في الكنسيت الاسرائيلي لا يستجدون دورهم السياسي من بنيامين نتنياهو وغيره من العنصريين في اسرائيل لأنهم ببساطة يمثلون أبناء البلاد الأصليين ومن حقهم وواجبهم الدفاع عن جميع حقوقهم غير القابلة للتصرف وفي المقدمة منها حقوقهم القومية الجماعية وحقوق المساواة والمواطنة في وجه سياسة دولة غير ديمقراطية قامت على العدوان والاستيطان وعلى اغتصاب الارض والممتلكات والتنكر لوجود وحقوق الشعب.

#تيسير خالد #نتنياهو #القائمة المشتركة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. يديعوت : هكذا اغتالت اسرائيل القيادي ابو العطا..

اجتماع السفير العمادي مع شركة C.C.C لحل مشكلة كهرباء غزة

ماذا يجري في مبنى "الكرياه" وسط تل أبيب؟

الجهاد الاسلامي تحذر "نتنياهو" وتنتظر رد رسمي من مصر حول تصريحاته بخصوص شروط التهدئة

ليبرمان: الـ48 ساعة القادمة تحسم المعركة.. ويعلون: نتنياهو لا يهتم إلا بنتنياهو

طائرة أردنية تُقل ميسي من السعودية إلى "إسرائيل" (شاهد)

هنية: المقاومة شلت أركان الكيان بشكل تام خلال التصعيد والجولة الأخيرة مع الاحتلال انتهت ولكن!!

الأخبار الرئيسية

38900

مراسل عسكري : هذا ما لم يعترف به الجيش خلال الجولة الأخيرة!

يديعوت: الجهاد الاسلامي لم تقل كلمتها الأخيرة بالرد على إغتيال "أبو العطا"

«حماس» تشدد إجراءاتها على الحدود مع مصر

قائد الشاباك السابق: قدرات غزة الصاروخية تردعنا عن تنفيذ اغتيالاتٍ بحقّ قادتها

جنرالات إسرائيليون : غزة أهانتنا في هذه الجولة