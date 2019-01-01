يديعوت: الجهاد الاسلامي لم تقل كلمتها الأخيرة بالرد على إغتيال "أبو العطا"

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت العبرية اليوم الاثنين ان أن حركة الجهاد الاسلامي لم تقل كلمتها الأخيرة بالرد على إغتيال القائد في سرايا القدس "بهاء أبو العطا".

وذكر محرر الشؤون الفلسطينية للصحيفة إليئور ليڤي بانه :" لديَّ شعورٌ داخلي أن حركة الجهاد الاسلامي لم تقل كلمتها الأخيرة بالرد على إغتيال "أبو العطا" .

وختم بالقول متهكما :" أعتذر عن إزعاجكم يمكنكم العودة إلى الحرب الحزبية ابيض ازرق - ليكود ".

واغتالت اسرائيل فجر الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بهاء أبوالعطا، القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته.

وتسبَّبت خلال يومين باستشهاد 32 فلسطينياً، وإصابة 100 آخرين بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.