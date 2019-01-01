  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يديعوت: الجهاد الاسلامي لم تقل كلمتها الأخيرة بالرد على إغتيال "أبو العطا"

الإثنين 18 نوفمبر 2019 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: الجهاد الاسلامي لم تقل كلمتها الأخيرة بالرد على إغتيال "أبو العطا"


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت العبرية اليوم الاثنين ان  أن حركة الجهاد الاسلامي لم تقل كلمتها الأخيرة بالرد على إغتيال القائد في سرايا القدس "بهاء أبو العطا".

وذكر محرر الشؤون الفلسطينية للصحيفة  إليئور ليڤي بانه :" لديَّ شعورٌ داخلي أن حركة الجهاد الاسلامي لم تقل كلمتها الأخيرة بالرد على إغتيال "أبو العطا" .

وختم بالقول متهكما :" أعتذر عن إزعاجكم يمكنكم العودة إلى الحرب الحزبية ابيض ازرق - ليكود ".

واغتالت اسرائيل فجر الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بهاء أبوالعطا، القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته.

وتسبَّبت خلال يومين باستشهاد 32 فلسطينياً، وإصابة 100 آخرين بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. يديعوت : هكذا اغتالت اسرائيل القيادي ابو العطا..

اجتماع السفير العمادي مع شركة C.C.C لحل مشكلة كهرباء غزة

ماذا يجري في مبنى "الكرياه" وسط تل أبيب؟

الجهاد الاسلامي تحذر "نتنياهو" وتنتظر رد رسمي من مصر حول تصريحاته بخصوص شروط التهدئة

ليبرمان: الـ48 ساعة القادمة تحسم المعركة.. ويعلون: نتنياهو لا يهتم إلا بنتنياهو

هنية: المقاومة شلت أركان الكيان بشكل تام خلال التصعيد والجولة الأخيرة مع الاحتلال انتهت ولكن!!

طائرة أردنية تُقل ميسي من السعودية إلى "إسرائيل" (شاهد)

الأخبار الرئيسية

«حماس» تشدد إجراءاتها على الحدود مع مصر

قائد الشاباك السابق: قدرات غزة الصاروخية تردعنا عن تنفيذ اغتيالاتٍ بحقّ قادتها

جنرالات إسرائيليون : غزة أهانتنا في هذه الجولة

تلفزيون اسرائيلي يزعم : سرايا القدس " اختارت بديلًا لبهاء أبو العطا

كهرباء غزة

اجتماع السفير العمادي مع شركة C.C.C لحل مشكلة كهرباء غزة