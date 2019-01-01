التنمية الاجتماعية تفتتح ورشة تدريبية لمرشدي الأيتام

رام الله / سما /

افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية ورشة عمل تدريبية حول التربية الايجابية لمرشدي الايتام في كافة مديريات التنمية الاجتماعية وذلك بدعم من جمعية الاغاثة الإسلامية/ فرنسا، وبالتعاون مع مؤسسة جذور للتنمية المجتمعية.

حضر الورشة، الوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام، والمنسق الاقليمي الاداري والمالي لجمعية الاغاثة الإسلامية محمد مقيم بالله، ومديرة برامج الايتام في الجمعية أسيل الأطرش، ومديرة دائرة الايتام في الوزارة مرام عنبوسي.

حمام تحدث في مستهل الورشة عن الخطط والبرامج والنهج المعمول به في وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالأيتام، وأشار إلى ان المقاربة الأساسية في عمل وزارة التنمية الاجتماعية هي التمكين الاقتصادي من أجل تحويل الأسر الفقيرة من الاغاثة إلى التنمية، كما شدد على ضرورة الاستثمار في الموارد المحلية وتطوير الكوادر البشرية بالتعاون مع الشركاء بما يتماشى مع الاهداف التنموية والمسؤولية الاجتماعية. وأوضح حمام إلى أن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو تطوير المعرفة والكفاءة للعاملين في مجال إدارة الحالة وخاصة مرشدي الأيتام، من خلال دراسة الأسرة ومواردها وقدراتها وكيفية توجيهها لكي تكون أسرة منتجة وفاعلة في المجتمع.

وعبّر حمام عن اعتزازه بالشراكة الوثيقة ما بين الوزارة وجمعية الاغاثة الاسلامية/ فرنسا وشكرها على ما تقوم به من خدمات فيما يتعلق بكفالة الأيتام، وتقديم دورات تدريبية لمرشدي الأيتام في المديريات.