مراسل عسكري : هذا ما لم يعترف به الجيش خلال الجولة الأخيرة!

القدس المحتلة / سما /

كتب المراسل العسكري للقناة الثانية العبرية، نير دفوري، اليوم الاثنين، عبر صفحته، حول حدث خلال الجولة الأخيرة مع غزة، مبينًا أن "القيادة الجنوبية للجيش لم تعترف به".



وقال دفيوري، إن الجهاد الإسلامي، أطلق صاروخ "بركان" لأول مرة بمدى حوالي 4 كلم فقط، لكنه يحمل رأسًا حربيًا به عدة مئات من الكيلوجرامات من المتفجرات.



وأرفق المراسل العسكري، الخبر بصورة للحفرة التي أحدثها الانفجار - في أشكول-، قائلا إنها "تتحدث عن نفسها".

وشنَّت إسرائيل، منذ فجر الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، عملية عسكرية على قطاع غزة، بدأها باغتيال بهاء أبوالعطا، القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته.

وتسبَّبت خلال يومين باستشهاد 32 فلسطينياً، وإصابة 100 آخرين بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



ورداً على عملية الاغتيال، أطلقت فصائل فلسطينية عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، في عملية أطلقت عليها سرايا القدس، فيما أكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، رصده إطلاق 360 قذيفة صاروخية منذ الثلاثاء، من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.