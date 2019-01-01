مزاعم مريبة حول خلل في "واتس آب" يتيح سرقة رسائل المستخدمين!

وكالات -

نفت "واتس آب" المزاعم الأخيرة حول استغلال قراصنة الإنترنت التطبيق لتثبيت برامج التجسس على الهواتف سرا.

وكشف تقرير مريب أن تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم، يحوي خللا في التصميم قد يسمح للقراصنة باستهداف الهواتف عن بعد، وسرقة الرسائل والملفات، وفقا لصحيفة "ذي صن" البريطانية.

وزعم موقع The Hacker News أنه كان بإمكان قراصنة الإنترنت إرسال ملفات MP4 إلى مستخدمي "واتس آب"، وفي حال فتحها، سيكونون قادرين على سرقة الصور والرسائل والمعلومات الخاصة بالمستخدمين. ولكنه أوضح أن المشكلة حُلّت في الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، قللت "واتس آب" من شأن الانتهاك المذكور، قائلة إنه "لا يوجد سبب" للاعتقاد بأن المستخدمين تأثروا.

وفي حديثه مع Sun Online، قال متحدث باسم الشركة: "تعمل "واتس آب" باستمرار على تحسين أمن خدمتنا. ونحن نصدر بانتظام تقارير عامة حول المشكلات المحتملة، التي حددناها بما يتوافق مع أفضل ممارسات الصناعة".

وأضاف موضحا: "في هذه الحال، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن المستخدمين تأثروا بوجود خلل، وسيكون من الخطأ ادعاء خلاف ذلك".

المصدر: ذي صن