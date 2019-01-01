خلاف على كوب شاي ينتهي بجريمة قتل

وكالات / سما /

أقدم مصري على إنهاء حياة آخر طعنًا بالسكين بسبب خلاف حول ثمن "كوب شاي"، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية (دلتا النيل -شمال).

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بمصرع "عادل م. ا."، 42 عامًا، بائع شاي، أمام مجمع المحاكم على يد "سيد ا."، 38 عامًا، ويعمل سايس جراج بالمجمع مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة".

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة عنيفة نشبت بين عامل في موقف سيارات وقهوجي "بائع شاي"، وذلك بسبب خلاف حول ثمن كوب شاي.

وقال شهود العيان إن المعركة تطورت إلى اشتباكات بالأيدي وتبادل للشتائم بين الطرفين، وعلى إثرها أخرج العامل في موقف السيارات سلاحًا "مطواة" كانت بحوزته، وطعن بها بائع الشاي فقتله في الحال.

وتم إلقاء القبض على المتهم، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.